Макрон пообещал Зеленскому усилить давление на Россию

"Я подтвердил поддержку Франции: мы продолжим наращивать нашу помощь Украине и усилим давление на Россию, которая должна наконец согласиться на прекращение огня, которое откроет путь к переговорам, ведущим к прочному и долгосрочному миру при полном участии Европы", - сообщил он.

По словам французского лидера, Украина, в отличие от России, остается динамичной демократией, несмотря на войну. Более того, страна полна решимости продолжать движение по европейскому пути.

"В этом контексте мы подтвердили важность борьбы с коррупцией, возглавляемой независимыми и полностью эффективными институтами. Мы также обсудили укрепление сотрудничества между нашими двумя странами. Мы готовимся к будущему", - подытожил он.

Зеленский также сообщал днем, что провел хороший и предметный разговор с Макроном. Стороны обсудили основные оборонные нужды Украины, прежде всего, укрепление ПВО. Также они говорили о поставках дополнительных ракет в системы SAMP/T и Crotale.

"Подробно обсудили наш евроинтеграционный путь. Договорились работать над поиском решений, позволяющих открыть первый переговорный кластер в ближайшее время. Важно, чтобы Украина и Молдова и дальше двигались синхронно. Мы также говорили о работе полностью функционирующей антикоррупционной инфраструктуры Украины", - сообщал Зеленский.