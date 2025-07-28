RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Макрон пообещал Зеленскому усилить давление на Россию

Фото: Макрон и Зеленский провели разговор (president.gov.ua)
Автор: Мария Рагуткина

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить давление на Россию и продолжить наращивать поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в социальной сети Х по итогам разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я подтвердил поддержку Франции: мы продолжим наращивать нашу помощь Украине и усилим давление на Россию, которая должна наконец согласиться на прекращение огня, которое откроет путь к переговорам, ведущим к прочному и долгосрочному миру при полном участии Европы", - сообщил он.

По словам французского лидера, Украина, в отличие от России, остается динамичной демократией, несмотря на войну. Более того, страна полна решимости продолжать движение по европейскому пути.

"В этом контексте мы подтвердили важность борьбы с коррупцией, возглавляемой независимыми и полностью эффективными институтами. Мы также обсудили укрепление сотрудничества между нашими двумя странами. Мы готовимся к будущему", - подытожил он.

Зеленский также сообщал днем, что провел хороший и предметный разговор с Макроном. Стороны обсудили основные оборонные нужды Украины, прежде всего, укрепление ПВО. Также они говорили о поставках дополнительных ракет в системы SAMP/T и Crotale.

"Подробно обсудили наш евроинтеграционный путь. Договорились работать над поиском решений, позволяющих открыть первый переговорный кластер в ближайшее время. Важно, чтобы Украина и Молдова и дальше двигались синхронно. Мы также говорили о работе полностью функционирующей антикоррупционной инфраструктуры Украины", - сообщал Зеленский.

Разговор Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который дает старт масштабной реформе Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Этот вопрос он обсудил не только с Макроном, но и с президент Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Она отметила прогресс Украины в реализации реформ, которые помогут Украине с траншами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эммануэль МакронВладимир ЗеленскийВойна в Украине