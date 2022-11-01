Макрон пообещал Зеленскому помочь укрепить ПВО: подробности

Об этом Макрон заявил Зеленскому во время состоявшегося сегодня телефонного разговора. Президент Франции подтвердил полную мобилизацию его страны для скорейшего увеличения военной поддержки Украины, в частности, по противовоздушной обороне.

"Президент Макрон также выразил решимость помочь Украине противостоять приближению зимы, когда россияне нанесли значительный ущерб инфраструктуре электро- и водоснабжения страны. Он отметил, что Франция усилит свою поддержку в этом отношении", - говорится в сообщении.

Зеленский обсудил с Макроном остановку Россией выполнения соглашения об экспорте украинского зерна морским коридором. Президент Франции осудил одностороннее решение России, которое в очередной раз наносит ущерб мировой продовольственной безопасности. Также президенты обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, где давление российской армии на украинский персонал еще больше ставит под угрозу безопасность станции.

Макрон вспомнил ошибочные утверждения России о подготовке Украиной "грязной бомбы" и приветствовал образцовую прозрачность Украины, которая немедленно позволила прибыть на место миссии МАГАТЭ, чтобы продемонстрировать, что Украина полностью соблюдает свое соглашение о гарантиях и снятии необоснованных обвинений.

"Два президента договорились организовать 13 декабря в Париже международную конференцию для поддержания устойчивости страны в зимний период. С этой целью в ближайшее время начнется подготовительная работа с другими партнерами Украины. Кроме того, два президента также договорились об организации двусторонней конференции, направленной на мобилизацию французских компаний, которая состоится 12 декабря", - добавили в заключение.