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Макрон пообіцяв Зеленському посилити військову та гуманітарну допомогу Україні

Фото: президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський 30 квітня провів телефонні переговори зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Лідер Франції пообіцяв посилити військову та гуманітарну підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

За даними джерел видання, в ході бесіди Макрон пообіцяв Зеленському посилити підтримку України оборонними озброєннями та гуманітарною допомогою. Інших подробиць розмови двох лідерів поки не наводяться.

Нагадаємо, 25 квітня Зеленський і Макрон провели неофіційну телефонну розмову. Подробиці переговорів не розкривалися.

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ФранціяЕммануель МакронВолодимир ЗеленськийВійна в Україні