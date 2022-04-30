Макрон пообіцяв Зеленському посилити військову та гуманітарну допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський 30 квітня провів телефонні переговори зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Лідер Франції пообіцяв посилити військову та гуманітарну підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

За даними джерел видання, в ході бесіди Макрон пообіцяв Зеленському посилити підтримку України оборонними озброєннями та гуманітарною допомогою. Інших подробиць розмови двох лідерів поки не наводяться.

Нагадаємо, 25 квітня Зеленський і Макрон провели неофіційну телефонну розмову. Подробиці переговорів не розкривалися.

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