Макрон подтвердил свое участие в саммите мира в Швейцарии, - AFP

Напомним, что саммит мира состоится уже в следующие выходные - 15-16 июня.

На днях мы сообщали, что западные СМИ узнали, о чем хотят договориться на саммите мира по Украине.

Заметим, что Российскую Федерацию на саммит не пригласили, однако, это не единственная страна, которая будет отсутствовать на встрече.

Подробнее о том, кто и почему отказывается от участия в саммите мира, - можно узнать в материале РБК-Украина.

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