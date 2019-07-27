Макрон відреагував на погрози Трампа про санкції

Фото: Еммануель Макрон і Дональд Трамп (Twitter)

Президент Франції запропонував обговорити питання податків на саміті G7

Президент Франції Еммануель Макрон відповів на заву президента США Дональда Трампа про санкції пропозицією обговорити це питання на міжнародному рівні. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Єлисейський палац розповсюдив заяву, в якій зазначено, що країнам потрібно обговорити необхідність укладання міжнародної угоди про оподаткування компаній, що надають цифрові послуги.

"Президент також підкреслив, що майбутній саміт G7 стане важливою можливістю для просування до загального оподаткування цифрової діяльності, що в наших спільних інтересах і над чим ми повинні продовжувати працювати, щоб отримати широку міжнародну угоду", - процитувала прес-лужба заяву Макрона.

Саміт групи країн G7 відбудеться в серпні. Звернення Макрона з'явилося після того, як раніше Трамп заявив, що вдарить по Франції "суттєвими відповідними діями" після того, як Париж оголосив про податок, який вплине на технологічні компанії США.

Нагадаємо, кілька днів перед цією заявою Дональд Трамп сказав, що Європейський союз "обдирає" Штати в сфері торгівлі і заявив, що Євросоюз був створений для того, "щоб перемогти США в економічній сфері".