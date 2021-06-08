Макрон відреагував на інцидент з ляпасом

Президент Франції Емманюель Макрон назвав напад на нього в департаменті Дром окремим і ні з чим не пов'язаним інцидентом. Французький лідер закликав не перебільшувати його.

Про це Макрон заявив в інтерв'ю місцевому виданню Le Dauphine, коментуючи інцидент з ляпасом.

"Все добре. Не будемо перебільшувати цей інцидент, який я вважаю одиничним фактом, - сказав він. Макрон зазначив, що цей випадок не повинен відвертати увагу від інших проблем, які стосуються більшості французів. "У республіці існує свобода вираження думок, сперечання, свобода слова і демократичний плюралізм. Це означає, що ми не можемо відокремитися від людей, які голосують за вас", - додав президент.