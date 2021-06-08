Макрон відреагував на інцидент з ляпасом

Президент Франції Емманюель Макрон назвав напад на нього в департаменті Дром окремим і ні з чим не пов'язаним інцидентом. Французький лідер закликав не перебільшувати його.
Про це Макрон заявив в інтерв'ю місцевому виданню Le Dauphine, коментуючи інцидент з ляпасом.
"Все добре. Не будемо перебільшувати цей інцидент, який я вважаю одиничним фактом, - сказав він.
Макрон зазначив, що цей випадок не повинен відвертати увагу від інших проблем, які стосуються більшості французів. "У республіці існує свобода вираження думок, сперечання, свобода слова і демократичний плюралізм. Це означає, що ми не можемо відокремитися від людей, які голосують за вас", - додав президент.
Нагадаємо, французькому президенту Еммануелю Макрону 8 червня під час поїздки по країні дали ляпас. Після інциденту стало відомо про арешт двох осіб.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що Франція з 9 червня почне приймати вакцинованих туристів з інших країн. Україна для Франції увійшла в помаранчеву зону, тому для в'їзду вакцинованим українцям потрібно показати результати тесту на COVID-19.
З кінця травня у Франції йде масова вакцинація від COVID-19 всіх бажаючих віком від 18 років. За даними МОЗ країни на 1 червня, перше щеплення отримали понад 26 млн французів, два щеплення - 11 млн.