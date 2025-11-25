ua en ru
Макрон объявил о создании рабочей группы по гарантиям безопасности для Украины: что известно

Вторник 25 ноября 2025 20:27
Макрон объявил о создании рабочей группы по гарантиям безопасности для Украины: что известно Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании новой рабочей группы в рамках "коалиции решительных", которая будет заниматься вопросами российско-украинской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TF1 Info.

По его словам, группу будут возглавлять Франция и Великобритания при тесном участии Турции, которая играет ключевую роль в морской сфере, а также впервые будут привлекать США.

"Мы решили уже завтра создать рабочую группу, которую возглавят Франция и Великобритания, при тесном участии Турции, играющей ключевую роль в морском измерении, и впервые - с участием США", - заявил Макрон.

Он уточнил, что целью создания рабочей группы является "точное определение вклада каждого участника и окончательное согласование гарантий безопасности".

Коалиция решительных

Великобритания и Франция возглавили инициативу "коалиции решительных", взяв на себя лидерство в содействии мирным усилиям в отношении Украины. В состав коалиции вошли страны, готовые предоставлять военную помощь и другие ресурсы для укрепления безопасности в Украине.

В рамках инициативы обеспечивается поставка современного оружия, проводится подготовка украинских военных и поддерживается восстановление критической инфраструктуры.

Министр обороны Великобритании Джон Гили подчеркнул, что главная цель коалиции - гарантировать надежную защиту и стабильность для Украины.

По словам премьер-министра Британии Кира Стармера, президент Владимир Зеленский считает большинство пунктов американского мирного плана приемлемыми.

Также руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Зеленский готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом уже 27 ноября.

