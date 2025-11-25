Макрон объявил о создании рабочей группы по гарантиям безопасности для Украины: что известно
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании новой рабочей группы в рамках "коалиции решительных", которая будет заниматься вопросами российско-украинской войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TF1 Info.
По его словам, группу будут возглавлять Франция и Великобритания при тесном участии Турции, которая играет ключевую роль в морской сфере, а также впервые будут привлекать США.
"Мы решили уже завтра создать рабочую группу, которую возглавят Франция и Великобритания, при тесном участии Турции, играющей ключевую роль в морском измерении, и впервые - с участием США", - заявил Макрон.
Он уточнил, что целью создания рабочей группы является "точное определение вклада каждого участника и окончательное согласование гарантий безопасности".
Коалиция решительных
Великобритания и Франция возглавили инициативу "коалиции решительных", взяв на себя лидерство в содействии мирным усилиям в отношении Украины. В состав коалиции вошли страны, готовые предоставлять военную помощь и другие ресурсы для укрепления безопасности в Украине.
В рамках инициативы обеспечивается поставка современного оружия, проводится подготовка украинских военных и поддерживается восстановление критической инфраструктуры.
Министр обороны Великобритании Джон Гили подчеркнул, что главная цель коалиции - гарантировать надежную защиту и стабильность для Украины.
По словам премьер-министра Британии Кира Стармера, президент Владимир Зеленский считает большинство пунктов американского мирного плана приемлемыми.
Также руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Зеленский готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом уже 27 ноября.