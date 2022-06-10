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Макрон може оголосити про постачання в Україну додаткового озброєння

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Париж, П'ятниця 10 червня 2022 01:43
Макрон може оголосити про постачання в Україну додаткового озброєння Фото: президент Франції Емманюель Макрон (Chesnot/Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франції Еммануель Макрон може оголосити про постачання в Україну додаткового озброєння найближчими тижнями. Йдеться про самохідні гаубиці Caesar.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Europe 1.

Зазначається, що Франція може поставити ще 6 гаубиць, стільки ж Україна отримала раніше.

"Еммануель Макрон може оголосити про нове постачання ще 6 артилерійських гармат під час поїздки, яку він може зробити через кілька тижнів. Ці гармати слід знову зняти зі складів армії, у якої залишиться всього 64 одиниць цієї зброї", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням на сайті Єлисейського палацу, під час телефонної розмови Макрона із Зеленським 9 червня Макрон розпитав Зеленського про останні події в Україні, а також про його потреби у військовій техніці, політичній підтримці, фінансовій підтримці та гуманітарній допомозі.

Макрон запевнив Зеленського, що Франція залишиться мобілізованою для задоволення потреб України, включаючи важке озброєння.

Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 км і більше лінії фронту з високою точністю. На цій відстані зазвичай знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога.

Зазначимо, що Франція вже передавала Україні САУ Caesar. ЗСУ навіть показали, як самохідні гаубиці Caesar б'ють ворога в Україні.

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