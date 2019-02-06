Макрон оголосив День пам'яті жертв геноциду вірмен у Франції

Пам'ять загиблих під час геноциду вірмен у Франції будуть шанувати 24 квітня

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армян во Франции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Макрона.

Також заявление французский лидер сделал во вторник, 5 февраля, на ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций во Франции. Он также подтвердил, что Франция в числе первых стран, осудивших "убийственную охоту на армянский народ в Османской империи".

Отметим, Франция официально признала Геноцид армян в 2001 году. По разным оценкам, в результате депортации и истребления армянского населения в 1915 - 1918 годах погибли от 700 тыс. до 1,5 млн человек.

Напомним, палата представителей Конгресса США признала Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа.