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Макрон наградил Зеленского высшим отличием Франции: видео

Фото: Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Французский президент Эммануэль Макрон наградил украинского лидера Владимира Зеленского орденом Почетного легиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Франции.

"Уважение Украине и ее народу. Уважение тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и преданность", - отметил политик.

К слову, орден Почетного легиона является высшей наградой Франции. Это отличие может присудить только президент республики за военные или гражданские заслуги.

Напомним, 8 февраля Зеленский прибыл с визитом во Францию. Главное о поездке украинского лидера - читайте в нашем материале по ссылке.

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Владимир ЗеленскийФранцияЭммануэль Макрон