Макрон может пригласить Си Цзиньпина на саммит G7 во Франции

Франция рассматривает возможность пригласить председателя КНР Си Цзиньпина на саммит G7, который пройдет в 2026 году. Инициатива обсуждается с союзниками на фоне подготовки Парижа к ключевым дипломатическим шагам и попыток укрепить международное влияние.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Bloomberg.
По данным источников, знакомых с ситуацией, идея пригласить китайского лидера на саммит G7 во Франции обсуждается на закрытом уровне.
При этом, президент Франции Эммануэль Макрон планирует визит в Китай в декабре. В Елисейском дворце отметили, что страна стремится развивать сотрудничество с крупными государствами, готовыми способствовать стабилизации глобальных процессов.
Если приглашение Си Цзиньпина состоится, это станет смелым шагом для Парижа. На фоне ослабления внутренней поддержки власти Франция пытается укрепить позиции в международной политике.
Макрон, по данным СМИ, рассчитывает переосмыслить формат G7, который теряет актуальность и все чаще исключает страны, с которыми готов работать президент США Дональд Трамп.
В 2019 году Париж уже приглашал внешних гостей на встречу лидеров G7, однако предложение пригласить главу Китая может вызвать споры среди участников.
Источники отмечают, что Берлин в целом поддержал идею, но не исключено, что Вашингтон отреагирует настороженно. Отношения между странами G7 и Пекином остаются напряженными из-за торговых разногласий и ограничений экспорта критических компонентов.
В условиях растущего противостояния Вашингтона и Пекина Европа стремится сохранить влияние и найти баланс между двумя центрами силы.
Формат G7, созданный во времена холодной войны, уже не отражает современного распределения экономического веса, однако предоставляет европейским странам возможность формировать международную повестку.
