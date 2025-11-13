Макрон может пригласить Си Цзиньпина на саммит G7 во Франции

По данным источников, знакомых с ситуацией, идея пригласить китайского лидера на саммит G7 во Франции обсуждается на закрытом уровне.

При этом, президент Франции Эммануэль Макрон планирует визит в Китай в декабре. В Елисейском дворце отметили, что страна стремится развивать сотрудничество с крупными государствами, готовыми способствовать стабилизации глобальных процессов.

Контекст и дипломатический расчет

Если приглашение Си Цзиньпина состоится, это станет смелым шагом для Парижа. На фоне ослабления внутренней поддержки власти Франция пытается укрепить позиции в международной политике.

Макрон, по данным СМИ, рассчитывает переосмыслить формат G7, который теряет актуальность и все чаще исключает страны, с которыми готов работать президент США Дональд Трамп.

Реакция союзников и геополитические риски

В 2019 году Париж уже приглашал внешних гостей на встречу лидеров G7, однако предложение пригласить главу Китая может вызвать споры среди участников.

Источники отмечают, что Берлин в целом поддержал идею, но не исключено, что Вашингтон отреагирует настороженно. Отношения между странами G7 и Пекином остаются напряженными из-за торговых разногласий и ограничений экспорта критических компонентов.

Европейские интересы на фоне соперничества США и Китая

В условиях растущего противостояния Вашингтона и Пекина Европа стремится сохранить влияние и найти баланс между двумя центрами силы.

Формат G7, созданный во времена холодной войны, уже не отражает современного распределения экономического веса, однако предоставляет европейским странам возможность формировать международную повестку.