Макрон может стать главным переговорщиком с Путиным от Европы, - The Telegraph

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен представлять Европу в переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным о мире в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
По данным издания, некоторые члены "коалиции желающих" настаивают, чтобы европейский лидер возглавил взаимодействие с РФ в рамках усилий по поддержке Киева.
The Telegraph пишет, что Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер, были выделены в качестве наиболее вероятных собеседников с Москвой. Однако британский премьер не планирует проводить переговоры с Путиным в рамках усилий Великобритании по поддержке обороны Украины.
В то же время источник в Елисейском дворце сообщил, что Макрон готов занять эту должность, "когда придет время".
СМИ отмечает, что президент Франции с самого начала полномасштабной войны позиционировал себя как посредника между Европой и главой Кремля. Он оставил дипломатические каналы с Москвой открытыми дольше, чем кто-либо из самых ярых сторонников Киева в Европе, несмотря на резкую критику его действий.
Однако, Макрон прекратил любые прямые контакты с Кремлем, когда ему стало очевидно, что Путин не намерен прекращать вторжение. Но на вопрос, настало ли время возобновить контакты с главой РФ, представитель Елисейского дворца ответил: "По всей видимости, пока нет".
Месяцем раннее после заседания Евросовета Макрон заявил журналистам следующее:
"Я готов поговорить с президентом Путиным, когда мы вместе с президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами сочтем, что настало подходящее время", - сказал президент Франции.
Его заявление произошло в тот момент, когда президент США Дональд Трамп объявил о начале мирных переговоров с Путиным. Также The Telegraph отметило, что на данный момент Трамп является единственным мировым лидером, который напрямую взаимодействует с главой Кремля по вопросам механизма соглашения о прекращении огня в Украине.
Напомним, в четверг президент Финляндии Александр Стубб публично заявил, что хотя бы один европейский лидер должен говорить с Россией. Он проинформировал, что такое решение согласовала "коалиция желающих" по Украине.
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