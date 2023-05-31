Макрон о предстоящем контрнаступлении Украины: может дать шанс на прочный мир

Будущее контрнаступление украинских защитников может создать условия для установления прочного мира с Россией.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Сегодня мы должны помочь Украине всеми средствами для проведения эффективного контрнаступления. Это то, чем мы сейчас занимаемся. Мы должны активизировать наши усилия, потому что то, что произойдет в ближайшие несколько месяцев, дает шанс даже на прочный мир", - отметил глава французского государства.

Он также отметил, что полномасштабная война России против Украины заставила НАТО очнуться. И теперь странам Евросоюза необходимо покупать европейское оружие и приобретать возможности "для нанесения глубоких ударов".

"От нас, европейцев, зависит, сможем ли мы в будущем защитить себя. Европа обороны, европейская опора в рамках НАТО, просто необходима. Это единственный способ быть надежными в долгосрочной перспективе", - добавил президент.

Контрнаступление Украины

Стоит заметить, что большинство украинских официальных лиц и военных рассказывали о начале контрнаступления ВСУ уже весной. Но этого так и не произошло. Президент Владимир Зеленский объяснял это тем, что партнеры не все еще не передали необходимое вооружение.

Уже 23 мая начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов утверждал, что у нашей страны есть необходимый минимум оружия для начала контрнаступления. Через несколько дней в ОП заявили о начале операций по подготовке к деоккупации территорий.

Готовность к началу контрнаступления 27 мая подтвердил и секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов.