Макрон о предстоящем контрнаступлении Украины: может дать шанс на прочный мир
Будущее контрнаступление украинских защитников может создать условия для установления прочного мира с Россией.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Сегодня мы должны помочь Украине всеми средствами для проведения эффективного контрнаступления. Это то, чем мы сейчас занимаемся. Мы должны активизировать наши усилия, потому что то, что произойдет в ближайшие несколько месяцев, дает шанс даже на прочный мир", - отметил глава французского государства.
Он также отметил, что полномасштабная война России против Украины заставила НАТО очнуться. И теперь странам Евросоюза необходимо покупать европейское оружие и приобретать возможности "для нанесения глубоких ударов".
"От нас, европейцев, зависит, сможем ли мы в будущем защитить себя. Европа обороны, европейская опора в рамках НАТО, просто необходима. Это единственный способ быть надежными в долгосрочной перспективе", - добавил президент.
Контрнаступление Украины
Стоит заметить, что большинство украинских официальных лиц и военных рассказывали о начале контрнаступления ВСУ уже весной. Но этого так и не произошло. Президент Владимир Зеленский объяснял это тем, что партнеры не все еще не передали необходимое вооружение.
Уже 23 мая начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов утверждал, что у нашей страны есть необходимый минимум оружия для начала контрнаступления. Через несколько дней в ОП заявили о начале операций по подготовке к деоккупации территорий.
Готовность к началу контрнаступления 27 мая подтвердил и секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов.
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