Макрон про майбутній контрнаступ України: може дати шанс на міцний мир

Майбутній контрнаступ українських захисників може створити умови для встановлення міцного миру з Росією.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Сьогодні ми маємо допомогти Україні всіма засобами для проведення ефективного контрнаступу. Це те, чим ми зараз займаємося. Ми маємо активізувати наші зусилля, тому що те, що відбудеться протягом найближчих кількох місяців, дає шанс навіть на міцний мир", - зазначив голова французької держави.

Він також зазначив, що повномасштабна війна Росії проти України змусила НАТО отямитися. І тепер країнам Євросоюзу необхідно купувати європейську зброю та набувати можливостей "для завдання глибоких ударів".

"Від нас, європейців, залежить, чи зможемо ми в майбутньому захистити себе. Європа оборони, європейська опора в рамках НАТО, просто необхідна. Це єдиний спосіб бути надійними у довгостроковій перспективі", - додав президент.

Контрнаступ України

Варто зауважити, що більшість українських офіційних осіб та військових розповідали про початок контрнаступу ЗСУ вже навесні. Але цього так і не сталося. Президент Володимир Зеленський пояснював це тим, що партнери ще не передали необхідне озброєння.

Вже 23 травня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов стверджував, що наша країна має необхідний мінімум зброї для початку контрнаступу. За кілька днів у ОП заявили про початок операцій з підготовки до деокупації територій.

Готовність до початку контрнаступу 27 травня підтвердив і секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов.