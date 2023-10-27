Макрон критикует Орбана за сравнение членства ЕС с оккупацией, но не осуждает встречу с Путиным

"Брюссель не вторгался в Венгрию или Европейский Союз. Венгрия приняла суверенное решение присоединиться к нашей Европе. Она очень выиграла от этого и продолжает выигрывать с тех пор, как присоединилась. И венгерский народ живет гораздо лучше с тех пор, как присоединился к нашей Европе, но это был суверенный выбор", - сказал он.

Макрон подчеркнул, что недопустимо путать суверенный выбор с актом военного доминирования.

Президент Франции также прокомментировал встречу Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что страны-члены ЕС не должны подрывать свою политику по отношению к Украине, и любая такая встреча должна быть предварительно согласована со странами-членами ЕС.

Он добавил, что членство в ЕС означает, что существуют определенные "ограничения", и ни одна страна-член не должна принимать меры, которые ослабляют блок.

"Нет абсолютно никакой необходимости запрещать главе государства или правительству двигаться в том или ином направлении. Это не шокирует нас", - сказал Макрон о недавней встрече Орбана с Путиным.

Он также призвал из уважения и лояльности координировать свои действия заранее, особенно в сложившейся ситуации с Россией. Макрон также призвал не использовать такие двусторонние контакты для того, чтобы договариваться о вещах, которые могут ослабить единство ЕС.

При этом он отметил, что нет никаких моральных или поведенческих уроков для любого премьер-министра, и в частности для Орбана.

Я не осуждаю то, что он сделал. Я думаю, что это может быть полезным, кто знает, в какой-то момент. Я просто говорю, что мы не должны позволить этому ослабить нас. Я думаю, что с начала войны в Украине наша сила заключалось в том, что мы были едиными, быстрыми и выдерживали линию", - добавил он.

Скандальное заявление Орбана

Орбан обвинил Евросоюз в попытках лишить Венгрию самобытности и навязать ей либеральную демократию. Он сравнил членство в Евросоюзе с советской оккупацией, назвав его "плохой современной пародией".

В то же время глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС.

Встреча Орбана и Путина

17 октября Орбан провел встречу с Путиным во время форума "Один пояс, один путь" в Пекине. Они подтвердили свою приверженность двусторонним связям на фоне войны против Украины. Во время встречи Орбан назвал войну России против Украины "военной операцией" и пожал руку диктатору.

Добавим, что в США выразили обеспокоенность встречей Орбана с Путиным. Она также вызывала беспокойство по поводу безопасности среди членов НАТО.

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