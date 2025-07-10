Макрон и Стармер готовят ядерную коалицию на фоне угроз для Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер готовятся подписать новые оборонные соглашения, которые усилят сотрудничество в сфере ядерного сдерживания и разработки современного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Глава французского государства и британский премьер планируют подписать соответствующую декларацию уже в четверг, 10 июля.
Стороны договорятся о координации своих сил ядерного сдерживания и совместной разработке новой крылатой ракеты, которая должна заменить уже известные Storm Shadow/SCALP. Эту инициативу назвали "промышленным оборонным соглашением".
Макрон подчеркнул, что Франция и Великобритания несут особую ответственность за безопасность Европы, учитывая рост угроз со стороны агрессивных соседей.
"В Европе есть ожидания, что столкнувшись с ревизионистскими соседями, наши две страны несут особую ответственность за безопасность континента", - цитирует издание слова президента Франции.
В то же время эксперты отмечают, что растущая непредсказуемость в позиции США, в частности по поддержке Украины, заставила Лондон активнее искать опору в Европе.
В частности, британцев обеспокоило то, что США недавно временно прекратили предоставление разведданных Украине. Это вызвало опасения, что в случае обострения ситуации Вашингтон может не вмешаться.
Напомним, 10 июля в Лондоне запланирована встреча так называемой "коалиции решительных" - неформального объединения государств, которые обязались поддержать Украину.
Встреча "коалиции решительных" состоится в рамках саммита Великобритании и Франции, который будет принимать Лондон. На ней будут председательствовать британский премьер Кир Стармер и французский президент Эмманюэль Макрон.
"Коалиция решительных" состоит из тех стран, которые рассматривают возможность отправки своих войск в Украину для того, чтобы сдерживать Россию от повторного нападения.
Но пока идет война, отправлять европейские войска в Украину не планируется.
Кстати, вчера президент еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в парламенте заявила, что Европейский Союз не может полагаться на других в защите Европы.
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