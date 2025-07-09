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Фон дер Ляйен призвала Европу самостоятельно готовиться к обороне

Среда 09 июля 2025 13:34
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Фон дер Ляйен призвала Европу самостоятельно готовиться к обороне Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Европейский Союз не может полагаться на других в защите Европы. Ведь угроза со стороны РФ остается серьезной, а война против Украины до сих пор продолжается.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в парламенте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы не можем полагаться на других в защите Европы. Защита Европы - это наша ответственность", - сказала она.

Фон дер Ляйен раскритиковала рекордную атаку россиян на украинские города в ночь на 9 июля. По ее словам, война далека от завершения, а российская угроза никуда не исчезла.

"Мы очень четко видим, что война все еще продолжается, и угроза со стороны России остается", - отметила она.

Президент Европейской комиссии рассказала о планах по увеличению инвестиций в оборону и военное дело, включая до 800 миллиардов евро инвестиций и 150 миллиардов евро займов для совместных закупок.

"Это хорошо для безопасности, но не только, но и для создания хороших рабочих мест здесь, дома", - сказала она.

Фон дер Ляйен предупредила, что поскольку Россия "быстро перевооружается", "чем больше мы ждем, тем больше европейских инвестиций пойдет за границу, за пределы ЕС".

Массированный обстрел Украины 9 июля

Этой ночью россияне прибегли к массированному обстрелу Украины дронами и ракетами. Во время атаки взрывы раздавались в Киеве, а также ряде других городов. Впрочем, ключевой целью для врага стали западные регионы Украины.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг применил 741 средство воздушного нападения, среди которых 728 беспилотных летательных аппаратов.

Больше подробностей о комбинированной атаке на Украину 9 июля - читайте в материале РБК-Украина.

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Евросоюз Урсула фон дер Ляйен
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