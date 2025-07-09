Фон дер Ляйен призвала Европу самостоятельно готовиться к обороне

Европейский Союз не может полагаться на других в защите Европы. Ведь угроза со стороны РФ остается серьезной, а война против Украины до сих пор продолжается.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в парламенте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Мы не можем полагаться на других в защите Европы. Защита Европы - это наша ответственность", - сказала она.

Фон дер Ляйен раскритиковала рекордную атаку россиян на украинские города в ночь на 9 июля. По ее словам, война далека от завершения, а российская угроза никуда не исчезла.

"Мы очень четко видим, что война все еще продолжается, и угроза со стороны России остается", - отметила она.

Президент Европейской комиссии рассказала о планах по увеличению инвестиций в оборону и военное дело, включая до 800 миллиардов евро инвестиций и 150 миллиардов евро займов для совместных закупок.

"Это хорошо для безопасности, но не только, но и для создания хороших рабочих мест здесь, дома", - сказала она.

Фон дер Ляйен предупредила, что поскольку Россия "быстро перевооружается", "чем больше мы ждем, тем больше европейских инвестиций пойдет за границу, за пределы ЕС".