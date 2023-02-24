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Макрон и Шольц в Париже призывали Зеленского к мирным переговорам с РФ, - WSJ

Фото: Олаф Шольц, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В феврале в Париже во время трехсторонней встречи президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призывали президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным источников издания, за ужином в Елисейском дворце Макрон выступил с более трезвым посланием, сообщив Зеленскому, что даже такие смертельные враги, как Франция и Германия, должны были заключить мир после Второй мировой войны.

При этом французский лидер заявил Зеленскому, что он был великим военным лидером, но в конечном итоге ему придется перейти к политической государственной деятельности и принимать сложные решения.

Выступая после на конференции по безопасности в Мюнхене Макрон стал одним из первых западных лидеров, который публично усомнился в том, что Украина или Россия смогут достичь своих целей на поле боя, заявив, что ни одна из сторон не сможет одержать военную победу.

"Сейчас нам нужно, чтобы Украина начала военное наступление, которое отодвинет российский фронт, чтобы открыть путь для возвращения к переговорам", - заявил президент Франции.

В свою очередь Зеленский заявил, что он неоднократно призывал мировых лидеров оказать давление на российского диктатора Владимира Путина с целью проведения встречи перед вторжением, на что тот ответил отказом.

"Зверства, совершенные Россией за последний год, делают такие переговоры невозможными. Теперь это мы не можем этого сделать. Там не о чем и не с кем говорить", - заявил украинский лидер.

Напомним, 8 февраля Зеленский отправился на встречу с Макроном и Шольцем в Париж.

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