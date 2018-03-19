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Інтерв'ю

Макрон в ході розмови з Путіним заявив про підтримку територіальної цілісності України

НовиниПолітика    19.03.2018 - 16:36
Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/lseinpictures)
Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/lseinpictures)

Макрон провів телефонну розмову з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон в ході телефонної розмови з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним заявив про підтримку територіальної цілісності України. Про це повідомляє прес-служба Єлисейського палацу.

Так, в ході розмови з Путіним Макрон нагадав про свою прихильність до конструктивного діалогу між Росією, Францією і Європою.

"Президент Республіки нагадав, що Франція, як і раніше твердо прихильна повному відновленню суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і ефективної реалізації мінських угод, як можна швидше", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Макрон заявляв, що реалізація мінських угод зайшла в глухий кут.

"У зв'язку з російсько-українською кризою президент Республіки зазначив, що реалізація мінських угод зайшла в глухий кут, і підкреслив необхідність прийняття конкретних заходів по вирішенню ситуації і полегшенню страждань народу, консолідації припинення вогню і негайного здійснення гуманітарних заходів, запропонованих Францією і Німеччиною", - повідомлялося на сайті Єлисейського палацу.

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Теги: Російська Федерація, мінські угоди, Еммануель Макрон
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