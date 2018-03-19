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Интервью

Макрон в ходе разговора с Путиным заявил о поддержке территориальной целосности Украины

НовостиПолитика    19.03.2018 - 16:36
Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/lseinpictures)
Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/lseinpictures)

Макрон провел телефонный разговор с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил о поддержке территориальной целосности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Так, в ходе разговора с Путиным Макрон напомнил о своей приверженности конструктивному диалогу между Россией, Францией и Европой. 

"Президент Республики напомнил, что Франция по-прежнему твердо привержена полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и эффективной реализации минских соглашений, как можно скорее", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Макрон заявлял, что реализация минских соглашений зашла в тупик.

"В связи с российско-украинским кризисом президент Республики отметил, что реализация минских соглашений зашла в тупик, и подчеркнул необходимость принятия конкретных мер по разрешению ситуации и облегчению страданий народа, консолидации прекращения огня и немедленного осуществления гуманитарных мер, предложенных Францией и Германией", - сообщалось на сайте Елисейского дворца.

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Теги: Российская Федерация, минские соглашения, Эммануэль Макрон
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