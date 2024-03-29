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Макрон допустил участие Путина во встрече лидеров G-20: при каких условиях

Фото: Российский диктатор Владимир Путин (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил участие российского диктатора Владимира Путина во встрече лидеров G-20 в ноябре в Бразилии, если она будет "полезной", но отметил, что приглашение диктатора должны поддержать все члены Большой двадцатки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на rfi.

На совместной пресс-конференции с президентом Франции в Бразилии, которая будет председательствовать в G-20, президент этой страны Лула да Силва заявил, что намерен направить приглашение Путину.

При этом он не исключил, что в Бразилии Путина могут арестовать.

"Я не тот, кто это решает, это решать суду, и президент (Бразилии, – ред.) не оценивает решения суда. Он их выполняет или нет… Если он (Путин, - ред.) приедет, то знает, что произойдет" , – сказал Лула да Силва.

Макрон категорически заявил, что приглашение российского диктатора на саммит G20 должно стать предметом консенсуса в клубе.

"Значение этого клуба состоит в том, что он должен быть согласен с остальными 19, и это будет работа бразильской дипломатии", – отметил Макрон.

Если эта встреча может быть "полезной, мы должны это сделать", но "если она создаст раскол, несомненно", это не должно произойти, добавил он.

Ордер на арест Путина

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина . Также ордер был издан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Глава Международного уголовного суда Томоко Акане недавно заявила, что Путин не избежит правосудия за преступления, совершенные российскими войсками в Украине.

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G20Эммануэль Макрон