Макрон допустил участие Путина во встрече лидеров G-20: при каких условиях

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил участие российского диктатора Владимира Путина во встрече лидеров G-20 в ноябре в Бразилии, если она будет "полезной", но отметил, что приглашение диктатора должны поддержать все члены Большой двадцатки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на rfi.
На совместной пресс-конференции с президентом Франции в Бразилии, которая будет председательствовать в G-20, президент этой страны Лула да Силва заявил, что намерен направить приглашение Путину.
При этом он не исключил, что в Бразилии Путина могут арестовать.
"Я не тот, кто это решает, это решать суду, и президент (Бразилии, – ред.) не оценивает решения суда. Он их выполняет или нет… Если он (Путин, - ред.) приедет, то знает, что произойдет" , – сказал Лула да Силва.
Макрон категорически заявил, что приглашение российского диктатора на саммит G20 должно стать предметом консенсуса в клубе.
"Значение этого клуба состоит в том, что он должен быть согласен с остальными 19, и это будет работа бразильской дипломатии", – отметил Макрон.
Если эта встреча может быть "полезной, мы должны это сделать", но "если она создаст раскол, несомненно", это не должно произойти, добавил он.
В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина . Также ордер был издан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Глава Международного уголовного суда Томоко Акане недавно заявила, что Путин не избежит правосудия за преступления, совершенные российскими войсками в Украине.
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