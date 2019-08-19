Макрон допустив зустріч "нормандської четвірки" найближчим часом

Президент Франції Емануель Макрон на зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним заявив, що зустріч в нормандському форматі може відбутися найближчим часом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За його словами, саміт у форматі "нормандської четвірки" по Україні відбудеться в найближчі тижні.

#BREAKING French President Macron says seeks four-way summit on Ukraine in 'next weeks' pic.twitter.com/SrVmhyEtue — AFP news agency (@AFP) 19 серпня 2019 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський провів телефонну розмову з Макроном. Тоді президент Франції заявив, що погодить нормандську зустріч з Володимиром Путіним і Ангелою Меркель.

Крім того, президент Росії Володимир Путін в ході свого візиту у Францію обговорить з Макроном двостороннє співробітництво України, включаючи продовження роботи в нормандському форматі. Зустріч відбудеться 19 серпня.

Крім того, президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову. В ході розмови вони погодили нормандську зустріч, на якій будуть підписані нові документи.

Зазначимо, Зеленський анонсував переговори з главою Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зеленський підкреслював, що хоче провести зустріч у нормандському форматі найближчим часом.