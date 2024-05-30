Макрон добился от Канады отмены санкций против титана из РФ, чтобы помочь Airbus, - Reuters

По данным источников агентства, деликатный запрос был сделан во время телефонного разговора между двумя лидерами в марте, через несколько недель после того, как Канада ввела санкции в отношении стратегического металла, что вызвало тревогу у французской компании Airbus и других компаний, которые все еще полагаются на российские поставки на заводах, расположенных в Канаде или других странах.

Источник, близкий к французскому лидеру, сообщил, что Макрон приложил "значительные усилия", чтобы убедить Трюдо предоставить освобождение европейским компаниям.

"Многие сообщения были переданы на всех уровнях", - добавил источник, имея в виду широкое дипломатическое и промышленное давление.

Канадский источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что Макрон поднял эту тему в разговоре с Трюдо 29 марта в преддверии визита французского премьер-министра Габриэля Атталя, который также затрагивал этот вопрос, когда был в Канаде.

По крайней мере, еще одно европейское правительство также высказалось в поддержку усилий по лоббированию, сообщил еще один источник.

Оттава поначалу стояла твердо, но через несколько дней изменила свою политику, предоставив Airbus и другим льготы. Отмена спровоцировала политический спор по поводу политики санкций и вызвало критику со стороны посла Украины.

Российский титан

Поддерживаемая государством российская компания ВСМПО-АВИСМА исторически является крупнейшим производителем титана аэрокосмического класса, прочность и легкий вес которого делают его идеальным для компонентов, подвергающихся самым тяжелым нагрузкам, таких как детали двигателей и шасси для больших самолетов.

Отучить промышленность от российского титана и других важнейших полезных ископаемых, добываемых в таких странах, как Китай, оказывается непросто.

"Проблема в том, что на строительство нового титанового завода уходят годы, а на сертификацию может уйти год или два", - сказал Кевин Майклс, управляющий директор AeroDynamic Advisory.

Хотя Запад ужесточил санкции против Москвы, ранее он избегал блокировки доступа к специальным сплавам и поковкам ВСМПО, опасаясь нанести ущерб своей аэрокосмической промышленности.

Неожиданное решение Канады запретить импорт продукции ВСМПО совпало со второй годовщиной вторжения Москвы в Украину и застало авиакосмическую отрасль врасплох.

Напряженные звонки в Оттаву начались "сразу же, буквально в тот же день", сообщил второй канадский источник.

Airbus оказался на передовой. Все шасси для премьерного самолета A350-1000 производятся на одном заводе в Онтарио.

"Airbus был одним из наиболее влиятельных лоббистов, и они делали это также через французское правительство", - сказал первый канадский источник.

Канада не сообщила, когда истечет срок действия льгот, но человек, знакомый с планом, сказал, что отрасли дали три года. Украина призвала западные страны ужесточить санкции.

Некоторые опасаются, что спор с Канадой может усугубить еще одну дилемму для аэрокосмических компаний: жалобы на санкции подчеркивают их зависимость в стратегических материалах от стран-экспортеров, которые, в свою очередь, могут использовать эту власть, чтобы нанести ответный удар Западу.

В частности, Китай заявил, что с 1 июля будет контролировать экспорт некоторых чувствительных авиационных и космических компонентов.