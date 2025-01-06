RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Макрон: ядерная программа Ирана "приближается к точке невозврата"

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Иран продолжает наращивать свою ядерную программу. Она приближается к точке невозврата.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Ускорение ядерной программы Ирана приближает нас к точке невозврата", - заявил глава французского государства. 

Он уточнил, что иранский вопрос является одним из основных вопросов, по которым Франция будет возобновлять диалог с новой американской администрацией Дональда Трампа. 

Также Макрон, комментируя поддержку Ираном России в войне против Украины, назвал Тегеран одним из крупнейших стратегических вызовов и вызовом для безопасности Европы и ее союзников.

Как пишет Bloomberg, у Ирана уже есть достаточно материалов для создания нескольких ядерных боеголовок, если страна примет соответствующее политическое решение.

В частности, в прошлом месяце Тегеран объявил о намерении увеличить мощности по производству ядерного топлива в ответ на упреки Международного агентства по атомной энергии ООН в неспособности страны решить проблему с частицами урана, найденными на незадекларированных объектах. 

Иран утверждает, что его программа ядерных разработок предназначена для энергетических целей.

США обсуждают удары по Ирану

Напомним, ранее Axios писало о том, что президент США Джо Байден обсуждает со своей командой возможность нанесения ударов по ядерным объектам Ирана.

Как уточнило издание, такой вариант развития событий возможен на случай, если иранцы предпримут шаги к созданию ядерного оружия до 20 января.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияИранЭммануэль МакронЯдерное оружие