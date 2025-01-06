Макрон: ядерная программа Ирана "приближается к точке невозврата"

"Ускорение ядерной программы Ирана приближает нас к точке невозврата", - заявил глава французского государства.

Он уточнил, что иранский вопрос является одним из основных вопросов, по которым Франция будет возобновлять диалог с новой американской администрацией Дональда Трампа.

Также Макрон, комментируя поддержку Ираном России в войне против Украины, назвал Тегеран одним из крупнейших стратегических вызовов и вызовом для безопасности Европы и ее союзников.

Как пишет Bloomberg, у Ирана уже есть достаточно материалов для создания нескольких ядерных боеголовок, если страна примет соответствующее политическое решение.

В частности, в прошлом месяце Тегеран объявил о намерении увеличить мощности по производству ядерного топлива в ответ на упреки Международного агентства по атомной энергии ООН в неспособности страны решить проблему с частицами урана, найденными на незадекларированных объектах.

Иран утверждает, что его программа ядерных разработок предназначена для энергетических целей.