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Макрон о бунте Пригожина: показал раскол, существующий в России

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Воскресенье 25 июня 2023 22:21
Макрон о бунте Пригожина: показал раскол, существующий в России Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Переворот в России, который совершил основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, показал, что в "российском лагере существует раскол".

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Provence.

"Я следил за событиями час за часом, поддерживая связь с основными партнерами Франции", - заявил он.

Макрон считает, что ситуация показала хрупкость российской армии, а также "ее вспомогательных сил, таких как ЧВК "Вагнера".

Макрон также заявил, что "все это должно заставить нас быть очень бдительными и полностью оправдывает поддержку, которую мы оказываем украинцам в их сопротивлении".

Бунт Пригожина в РФ

Вчера главарь ЧВК "Вагнера" заявил, что его боевики идут на Москву, чтобы "разобраться с беззаконием". Он подверг критике военное руководство России, включая диктатора Владимира Путина.

Однако к вечеру Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву.

Кроме того, сегодня стало известно, что Пригожин во время своего бунта настаивал на том, чтобы в переговорах участвовали "первые лица". Учитывая это, Кремль обратился за помощью к самопровозглашённому главе Беларуси Александру Лукашенко.

Подробнее о бунте Пригожина в России - читайте в материале РБК-Украина.

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