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Макрон найближчими днями зателефонує Зеленському і Путіну

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Президент Франції Еммануель Макрон найближчими днями зателефонує українському президенту Володимиру Зеленському. А також проведе розмову з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі телеканалу France 2.

"Найближчими днями я знову поговорю телефоном з президентом України Володимиром Зеленським і з президентом Росії Володимиром Путіним", - зазначив він.

Він також підкреслив, що робить всі зусилля для завершення війни Росії проти України.

Нагадаємо, раніше Макрон заявив, що до війни проти України російського президента Володимира Путіна підштовхнула образа, яка переросла в параною через кілька років міжнародної ізоляції.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінЕммануель Макрон