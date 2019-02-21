Макрон: антисемітизм досяг найгіршого рівня з Другої світової війни

Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/worldeconomicforum)

На думку Макрона, ситуація з антисемітизмом тільки погіршується

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що антисемітизм у світі досяг найгіршого рівня з Другої світової війни. Про це він заявив на щорічній вечері в раді єврейських інститутів Франції, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що Макрон заявив про посилення глобального антисемітизму. На його думку, в останні тижні ситуація ще більше погіршилася.

"Схоже, що наша країна, а також вся Європа і більшість західних демократій стикаються з відродженням антисемітизму, небаченого з часів Другої світової війни", - зазначив він.

Нагадаємо, цього тижня у Франції пройшли акції протесту проти антисемітизму. Тисячі людей вийшли на вулиці після повідомлень про наругу над могилами на єврейському кладовищі в Ельзасі. Найбільша акція пройшла в Парижі, в ній взяли екс-президенти Франції Франсуа Олланд і Ніколя Саркозі.

Зазначимо, Польща чекає вибачень від Ізраїлю за висловлювання про антисемітизм поляків. Скандал розгорівся після того, як ізраїльські політики заявили про причетність поляків до Голокосту під час Другої світової війни.