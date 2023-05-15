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Макрон анонсировал поставки боеприпасов Украине, но исключил истребители

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Понедельник 15 мая 2023 22:15
Макрон анонсировал поставки боеприпасов Украине, но исключил истребители Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал поставки Украине боеприпасов. При этом он исключил передачу истребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

"Стратегия Франции проста. Она заключается в том, чтобы помочь Украине сопротивляться, организовать в тот момент, который она выберет, контрнаступление, чтобы иметь возможность вернуть всех за стол переговоров и на тех условиях, которые она выберет, построить для нее прочный мир", - заявил он.

Макрон добавил, что Франция уже поставила "много вооружения" Украине, включая Caesar, боеприпасы и бронетехнику. При этом он объявил, что в Украину будут отправлены "новые боеприпасы".

В то же время Макрон исключил на данный момент поставку истребителей в Украину.

"Нет, я не говорил об истребителях (для Украины, - ред.), я говорил о ракетах и о подготовке (военных, - ред.). На данный момент мы начинаем подготовку. Это соглашение, которое заключили несколько европейцев", - заявил он.

Напомним, ранее Макрон заявил, что Франция может начать обучения украинских пилотов на западных истребителях уже сейчас.

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