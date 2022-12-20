Макрон анонсировал новый пакет военной помощи Украине: что могут передать

Франция планирует в начале следующего года передать украинским военным партию оружия, в которую могут войти артиллерийские установки.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

Кроме того, по словам президента Франции, его страна недавно передала ВСУ ракетные установки и системы ПВО Crotale.

Макрон отметил, что вместе с министром вооруженных сил Себастьеном Лекорню обсуждает новые поставки оружия и боеприпасов, запланированные на первый квартал 2023 года. Среди этих поставок ожидаются самоходные артиллерийские установки Caesar, которые французское правительство хочет взять из тех, которые были заказаны вооруженными силами Дании.

Впервые о поставках ЗРК Crotale во Франции заговорили в начале октября. Тогда президент Эммануэль Макрон анонсировал пакет военной помощи, в который вошли они и шесть дополнительных самоходных гаубиц Caesar.

Через несколько дней министр обороны Себастьен Лекорню отметил, что Украине отправят несколько батарей Crotale, которые "будут особенно полезны при воздушных бомбардировках и против них".

И лишь в середине ноября стало известно, что Франция передала две батареи. Точное количество полученных комплексов неизвестно, но, по данным местной прессы, речь может идти о 3-4 системах.

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