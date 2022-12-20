RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Макрон анонсировал новый пакет военной помощи Украине: что могут передать

Фото: президент Франции Эммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Франция планирует в начале следующего года передать украинским военным партию оружия, в которую могут войти артиллерийские установки.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Макрон отметил, что вместе с министром вооруженных сил Себастьеном Лекорню обсуждает новые поставки оружия и боеприпасов, запланированные на первый квартал 2023 года. Среди этих поставок ожидаются самоходные артиллерийские установки Caesar, которые французское правительство хочет взять из тех, которые были заказаны вооруженными силами Дании.

Кроме того, по словам президента Франции, его страна недавно передала ВСУ ракетные установки и системы ПВО Crotale.

Впервые о поставках ЗРК Crotale во Франции заговорили в начале октября. Тогда президент Эммануэль Макрон анонсировал пакет военной помощи, в который вошли они и шесть дополнительных самоходных гаубиц Caesar.

Через несколько дней министр обороны Себастьен Лекорню отметил, что Украине отправят несколько батарей Crotale, которые "будут особенно полезны при воздушных бомбардировках и против них".

И лишь в середине ноября стало известно, что Франция передала две батареи. Точное количество полученных комплексов неизвестно, но, по данным местной прессы, речь может идти о 3-4 системах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияВоенная помощьВторжение России в Украину