Макроэкономический шок и дефицит валюты: остановка металлургии угрожает всей украинской экономикой

Остановка украинской металлургии может стать одним из самых тяжелых макроэкономических и социальных шоков для страны в условиях войны, ведь отрасль остается одним из ключевых источников валютной выручки, крупным налогоплательщиком и основой экономики ряда прифронтовых городов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главного консультанта Национального института экономических исследований Ивана Уса.
По его словам, наибольший риск – резкое падение экспортной выручки: металлургия и добыча руды остаются одними из основных источников поступления валюты, поэтому остановка производства усугубит дефицит платежного баланса, давление на гривну и потребность НБУ активнее использовать международные резервы.
Эксперт прогнозирует, что проблема быстро распространится и на смежные отрасли, ведь металлургические предприятия крупные клиенты "Укрзализныци" и портовой инфраструктуры: сокращение производства будет означать меньше грузов для железной дороги, меньшие доходы портов, а также потери для угольной отрасли, машиностроения и сферы услуг.
Отдельный риск – социальный: такие города как Запорожье, Кривой Рог, Каменское и Покровск в значительной степени зависят от крупных промышленных предприятий. Их остановка означает рост безработицы, падение доходов местных бюджетов и новую волну миграции.
"Металлургия исторически являлась фундаментом украинской экономики, и даже после потери крупных предприятий в Мариуполе и Авдеевке она остается критически важной", – отметил Усс.
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Чтобы спасти отрасль, для предприятий в прифронтовых регионах нужно разработать отдельный режим поддержки.
Прежде всего, по словам Уса, должна касаться логистики: должны быть введены льготные тарифы "Укрзализныци" для предприятий, работающих в так называемой красной зоне.
Ведь из-за обстрелов, рисков для персонала и сложных маршрутов доставка сырья и вывоз готовой продукции там обходятся значительно дороже.
Также, по его словам, необходимо страхование военных рисков – государство совместно с международными структурами типа MIGA, DFC и ЕБРР могло бы создать или расширить механизм страхового покрытия для имущества прифронтовых заводов. Без такого механизма предприятиям будет сложно получать кредиты на ремонт и пополнение оборотного капитала.
Отдельно Усс предлагает разработать налоговые льготы для предприятий вблизи фронта – например, снижение или отмена отдельных местных налогов, в том числе на землю и недвижимость, если предприятие не может полноценно работать из-за ситуации безопасности.
Ключевым системным решением он называет создание целевого фонда поддержки промышленности по аналогии с энергетическими фондами. Такой фонд мог бы наполняться средствами международной помощи, грантами и специальными финансовыми инструментами.
Его ресурсы предлагается направлять на беспроцентные ссуды для выплаты зарплат во время вынужденных простоев, гранты на быстрый ремонт поврежденного оборудования и закупку автономных источников энергии.
Это особенно важно для технологически сложных производств, где продолжительная остановка может привести к потере оборудования или невозможности быстро возобновить работу.
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На внешнем уровне эксперт называет критически важными разблокирование морского коридора, сохранение экспорта руды и металла и смягчение торговых ограничений ЕС, а также отсрочку финансовой нагрузки CBAM для украинских металлургов на период войны и несколько лет после ее завершения.
"Каждая гривна, израсходованная сегодня на сохранение металлургического завода в режиме ожидания или частичной работы, сэкономит десятки гривен в будущем. Восстановить сохранившийся завод после войны можно через недели, а отстроить утраченный – будет стоить миллиарды долларов и может растянуться на десятилетие", – резюмировал Усс.
Ранее мы писали о том, что экспорт морем стал смертельной лотереей и рассказывали, как война бьет по украинской металлургии.