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Макогон розповів про вплив контракту з "Газпромом" на ВВП України

Новини » Економіка     09.01.2020 - 12:41
Макогон розповів про вплив контракту з "Газпромом" на ВВП України
Фото: Сергій Макогон (facebook.com/mcfire76)

Вплив на ВВП буде близько 2% у рік у порівнянні з нульовим транзитом

Вплив контракту на транзит з "Газпромом" оцінюють у 2% ВВП України. Про це заявив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, вплив на ВВП буде близько 2% у рік у порівнянні з нульовим транзитом. І близько 12 мільярдів доларів це буде вплив на сальдо поточного рахунку в порівнянні з нульовим транзитом.

"Тобто 7 мільярдів доларів складе дохід від транзиту, 2,9 мільярдів - це вже гроші сплачені "Газпромом" щодо арбітражу, а ще близько 2,9 млрд доларів складе зниження потенційних витрат на подорожчання імпортного газу", - заявив Макогон.

Він додав, що у випадку непідписання контакту на транзит з компанією "Газпром" і запуску "Північного потоку - 2" Україна платила б більше за імпортний газ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на початку 2020 року ціни на газ на європейських енергетичних ринках можуть значно знизитися.

У той же час, за словами віце-прем'єра Дмитра Кулеби, Україна не готова до повернення до прямих постачань газу з Російської Федерації.

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