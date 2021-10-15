RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Макогон відповів Путіну: ГТС України готова перекрити потужності "Північного потоку-2"                

Автор: Сергей Новиков

Українська газотранспортна система (ГТС) готова нарощувати обсяги транзиту газу з Росії до Європи. Аж до того, щоб перекрити потужності нового газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора Оператора ГТС Сергія Макогона.

Зокрема, Макогон розкритикував маніпуляції російського керівництва про те, що "Газпром" нібито наростив поставки через Україну, оскільки з початку 2021 року вони скорочувалися три рази. За його словами, "Газпром" не використовує ті потужності, які вже оплачені, і його поведінка заслуговує на особливу увагу Європи на тлі зростання біржових цін.

"Україна готова транспортувати додатково значні обсяги газу, які перевищують потужність "Північного потоку-2", - додав глава Оператора ГТС.

Нагадаємо, на цьому тижні президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито не можна збільшувати транзит через ГТС України, оскільки "якщо тиск збільшити, то вона лусне взагалі".

Водночас у Кремлі бачать потенціал для нарощування транзиту газу до Європи в обхід України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінГТСТранзит газу