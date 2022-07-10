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Леклер переміг Ферстаппена на Гран-прі Австрії, Перес і Сайнс не фінішували

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Австрія, Неділя 10 липня 2022 17:37
Леклер переміг Ферстаппена на Гран-прі Австрії, Перес і Сайнс не фінішували Фото: Шарль Леклер переміг із 2-ї стартової позиції (twitter.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Перемогою пілота "Феррарі" Шарля Леклера, який стартував другим, завершився Гран-прі Австрії на трасі в Шпільберзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

Головна боротьба на старті розгорнулася за спинами Ферстаппена та Леклера. Там за позиції на межі фолу боролися Сайнс, Расселл і Перес. Зрештою, третім зайвим виявився мексиканець – пілота "Ред Булла" підбив Расселл і "відправив" у кінець пелотону.

Натомість Ферстаппен не зміг створити солідний гандикап перед двома "Феррарі". Леклер спершу їхав у темпі чемпіона світу, потім наблизився до нього впритул, а після невдалої спроби обійшов нідерландця на 12-му колі. У відповідь Ферстаппен пішов на ранній піт-стоп.

У якийсь момент ця тактика здавалася виграшною. Нідерландський гонщик повернувся в лідери після піт-стопів обох "Фераррі". Та Леклер на свіжій гумі феноменально швидко наздогнав Ферстаппена та легко обійшов його. Після других піт-стопів обох ситуація повторилася.

Додав інтриги в гонці Сайнс. На 58-му колі пілот "Феррарі" перестав наздоганяти Ферстаппена, пригальмував, а двигун італійської стайні загорівся! Дирекція гонки оголосила режим віртуальної машини безпеки, а Леклер із Ферстаппеном синхронно заїхали в бокси.

На свіжій гумі обидва йшли рівно. Проте, за кілька кіл до фінішу в монегаска виникли проблеми з педаллю акселатора. Та навіть із такою серйозною проблемою Леклер зумів перемогти та скоротити відрив від Ферстаппена в чемпіонських перегонах.

Ферстаппен задовольнився другим місцем, а доповнив подіум Хемілтон на "Мерседесі". Також до топ-10 за підсумками гран-прі потрапили Расселл ("Мерседес"), Окон ("Альпін"), Шумахер ("Хаас"), Норріс ("Макларен"), Магнуссен ("Хаас"), Ріккардо ("Макларен") і Алонсо ("Альпін").

Класифікація Гран-прі Австрії-2022:

  1. Шарль Леклер
  2. Макс Ферстаппен (+1.532)
  3. Льюїс Хемілтон (+41.217)

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