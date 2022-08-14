Вандорн став чемпіоном Формули E після другого етапу в Кореї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки .

Перед фінальною гонкою 30-річний бельгієць був лідером особистого заліку. Для здобуття титулу йому було достатньо фінішувати в топ-5.

Вандорн стартував четвертим і зумів під час гонки вийти на другу позицію. Його головний конкурент – Мітч Еванс ("Ягуар") стартував 13-м і прорвався до сьомої сходинки на фініші. Переможцем eПрі став Едоардо Мортара з "Вентурі".

Упродовж сезону Вандорн здобув лише одну перемогу – в Монако. Ще 7 разів бельгійський пілот фінішував на подіумі та набрав 213 очок. Натомість Еванс і Мортара здобули по 4 перемоги, але набрали лише 180 і 169 пунктів відповідно.

Для Вандорна чемпіонський титул став першим із часів перемоги в Серії GP2 у 2015 році. У 2016-2018 рр. він провів 42 гонки за кермом "Макларена" у Формулі-1. Найкращий результат – 7-мі місця на Гран-прі Сингапуру та Гран-прі Малайзії в 2017-му.

Тим часом у командному заліку вдруге поспіль тріумфував "Мерседес". Пілоти німецької команди – Вандорн і минулорічний чемпіон де Вріс – сумарно набрали 319 очок і випередили "Вентурі" (295 пунктів).