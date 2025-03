Макгрегор встретился с Трампом и раскритиковал миграционную политику Ирландии

Одетый в зеленый деловой костюм по случаю национального праздника Ирландии - Дня Святого Патрика, Макгрегор принял участие в импровизированной сессии вопросов и ответов с журналистами.

Во время встречи в Овальном кабинете, 36-летний бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сказал, что он "здесь, чтобы поднять проблему и осветить ее". И добавил, что будет слушать Трампа относительно иммиграции, как одной из главных сфер внимания президента, который стремится усилить депортацию людей в США без надлежащих документов.

Макгрегор отметил, что рабочая этика Трампа "вдохновляет", и оба мужчины обменялись веселыми комментариями относительно костюма бойца и карты, на которой Мексиканский залив обозначен как Американский залив.

