Макгрегор встретился с Трампом и раскритиковал миграционную политику Ирландии

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Во время встречи спортсмен раскритиковал политику правительства Ирландии в отношении миграции населения. В ирландском правительстве опровергли произнесенные обвинения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и The Guardian.
Одетый в зеленый деловой костюм по случаю национального праздника Ирландии - Дня Святого Патрика, Макгрегор принял участие в импровизированной сессии вопросов и ответов с журналистами.
Во время встречи в Овальном кабинете, 36-летний бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сказал, что он "здесь, чтобы поднять проблему и осветить ее". И добавил, что будет слушать Трампа относительно иммиграции, как одной из главных сфер внимания президента, который стремится усилить депортацию людей в США без надлежащих документов.
Макгрегор отметил, что рабочая этика Трампа "вдохновляет", и оба мужчины обменялись веселыми комментариями относительно костюма бойца и карты, на которой Мексиканский залив обозначен как Американский залив.
"Your work ethic is inspiring" @TheNotoriousMMA to President @realDonaldTrump pic.twitter.com/0uMJUj2Tbw- Margo Martin (@MargoMartin47) 17 марта 2025 года
В комментариях, сделанных в зале для брифингов в Белом доме перед встречей во время визита на День Святого Патрика, боксер сказал, что посещает Белый дом, чтобы "поднять вопросы, с которыми сталкивается народ Ирландии".
"То, что происходит в Ирландии - это пародия. Наше правительство - это правительство нулевых действий с нулевой подотчетностью", - сказал он.
Макгрегор предупредил, что "Ирландия стоит на пороге потенциальной потери своей ирландскости" из-за "нелегального иммиграционного рэкета".
"Ирландия и Америка - мы родные братья и сестры. Мы считаем Америку нашим старшим братом. Поэтому для Ирландии важно быть мирной, процветающей страной, чтобы 40 миллионов ирландских американцев имели куда приехать, (чтобы) вернуться в свой дом", - сказал чемпион.
По его словам, "мы хотим, чтобы наши отношения с Соединенными Штатами продолжались, и мы хотим, чтобы о нас заботился старший брат".
"Соединенные Штаты должны заботиться о своем младшем брате. И это то, что мы чувствуем", - отметил Макгрегор.
Кроме того, спортсмен появился перед журналистами во время брифинга пресс-секретаря Белого дома Каролины Левитт.
Во время встречи Макгрегор заявил, что "Ирландия стоит на пороге потери своей ирландскости" и что "нелегальный иммиграционный рэкет" "опустошает страну". Он также добавил, что "в Ирландии есть сельские городки, которые были захвачены одним махом".
В правительстве Ирландии отреагировали на эмоциональные и скандальные высказывания боксера. Премьер-министр страны Михаэль Мартин и вице-премьер-министр Саймон Харрис раскритиковали встречу в Белом доме.
В своей заметке в соцсети X, Мартин сказал: "Замечания Макгрегора являются неправильными и не отражают ни духа Дня Святого Патрика, ни взглядов народа Ирландии".
Харрис отметил, что МакГрегор находился в США не для того, чтобы представлять Ирландию, не говорил от имени народа Ирландии, и "не имеет на это мандата".
В эксклюзивном комментарии Sky News по поводу комментариев Мартина, Макгрегор отметил: "Мне стыдно, что он сказал это. Ему должно быть стыдно за такие слова, за пренебрежение к ирландцу. Каждый показатель, доступный нам, показал, что правительство Ирландии подвело ирландский народ".
День Святого Патрика во всем мире - это день, укорененный в общности, гуманности, дружбе и товариществе.- Micheál Martin (@MichealMartinTD) 17 марта 2025 года
Замечания Конора МакГрегора неверны и не отражают дух Дня Святого Патрика и взглядов народа Ирландии.
Президент США Дональд Трамп известен своей поддержкой Абсолютного бойцовского чемпионата (Ultimate Fighting Championship), в котором выступает Макгрегор. Президент посещал поединки во время президентской кампании 2024 года.
На встрече с премьер-министром Ирландии Михаэлем Мартином на прошлой неделе Трамп сказал, что боец является его любимым ирландцем отчасти потому, что "у него лучшие татуировки, которые я когда-либо видел".
В то же время, Макгрегор стал противоречивой фигурой в Ирландии после того, как женщина, которая обвинила его в изнасиловании, выиграла свой гражданский иск и получила более 200 тысяч фунтов стерлингов возмещения убытков.
Tesco была среди ритейлеров, которые прекратили продажу алкогольных брендов, связанных с Макгрегором, после того, как Никита Хэнд получила 248 603 евро (206 000 фунтов стерлингов) после того, как суд присяжных признал, что Макгрегор напал на нее в отеле в 2018 году.
Макгрегор подал апелляцию на решение суда по гражданскому делу.
В апреле 2024 года Макгрегор официально вернулся в октагон, а затем провел первый бой под эгидой Ultimate Fighting Championship (UFC).
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