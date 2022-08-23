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Макгрегор визначився з термінами повернення в UFC

Фото: Конор Макгрегор відновив тренування (twitter.com/TheNotoriousMMA)
Автор: Антон Федорців

Колишня зірка чемпіонату змішаних єдиноборств Конор Макгрегор запланував повернення в октагон у 2023 році.

Про це розповів менеджер ірландця Тім Сімпсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на MMA Junkie.

34-річний боєць повернеться в UFC орієнтовно за півроку. Екс-чемпіон в легкій та напівлегкій вазі анонсував намір відновити кар'єру два тижні тому, а його менеджер деталізував процес.

"Конор вийшов на шлях до свого великого повернення, що відбудеться у наступному році. Нога ще гоїться, але Макгрегор тренується наче божевільний – двічі на день. Для занять Конор зібрав усю свою команду – фізіотерапевтів, тренерів із фізпідготовки, спаринг-партнерів і тренерів", – розповів Сімпсон.

Макгрегор востаннє з'являвся в октагоні торік влітку. Обидва його останні поєдинки в UFC – проти американця Дастіна Пуар'є – завершилися поразками технічним нокаутом. У другому бою ірландський боєць зламав ногу.

У серпні 2017 року Макгрегор провів виставковий бій у боксі проти непереможного Флойда Мейвезера. Нещодавно сторони серйозно просунулися в перемовинах про реванш. За перший поєдинок ірландець заробив 30 млн доларів.

Нагадаємо, що українець Усик вдруге здолав Джошуа та зберіг чемпіонські пояси в хевівейті.

До слова, раніше опублікували хронологію подій бою-реваншу між Усиком і Джошуа.

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UFCКонор Макгрегор