Макгрегор визначився з термінами повернення в UFC

34-річний боєць повернеться в UFC орієнтовно за півроку. Екс-чемпіон в легкій та напівлегкій вазі анонсував намір відновити кар'єру два тижні тому, а його менеджер деталізував процес.

"Конор вийшов на шлях до свого великого повернення, що відбудеться у наступному році. Нога ще гоїться, але Макгрегор тренується наче божевільний – двічі на день. Для занять Конор зібрав усю свою команду – фізіотерапевтів, тренерів із фізпідготовки, спаринг-партнерів і тренерів", – розповів Сімпсон.

Макгрегор востаннє з'являвся в октагоні торік влітку. Обидва його останні поєдинки в UFC – проти американця Дастіна Пуар'є – завершилися поразками технічним нокаутом. У другому бою ірландський боєць зламав ногу.

У серпні 2017 року Макгрегор провів виставковий бій у боксі проти непереможного Флойда Мейвезера. Нещодавно сторони серйозно просунулися в перемовинах про реванш. За перший поєдинок ірландець заробив 30 млн доларів.