Макеев ответил на призыв Германии заморозить войну в Украине

Замораживание войны в Украине привело лишь к масштабному конфликту, который бы бушевал в Европе.

Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Он сослался на многочисленные раунды переговоров с Россией с 2014 года, в которых участвовала и Германия.

"Эта заморозка привела лишь к тому, что сегодня бы в Европе бушевала огромная война", - сказал Макеев.

Он также отверг обвинения России в том, что Украина причастна к теракту под Москвой. По его словам, это "абсурдные обвинения".

Призывы к замораживанию войны

Лидер немецкой парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених во время дебатов в Бундестаге в прошлый четверг заявил о необходимости заморозить войну в Украине.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что замораживание войны приведет только к возобновлению в больших масштабах.

При этом премьер Британии Риши Сунак выступал против резкого прекращения боевых действий, поскольку это не будет справедливым и крепким миром для Украины.

Кроме того, лидер немецкой Партии зеленых Омид Нурипур резко ответил на предложение "заморозить" войну в Украине.

При этом Генинспектор Бундесвера предостерег от замораживания войны в Украине.

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