Македонія офіційно змінила назву

Завдяки зміні назви на Північну Македонію став можливим її вступ до НАТО

Во вторник, 12 февраля, вступили в силу так называемый Преспинский договор об изменении названия Македонии на Северную Македонию, изменения в Конституцию страны и закон о введении этих изменений. Об этом сообщило правительство страны, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Указанные документы вступили в силу после публикации в Официальном правительственном вестнике.

На фоне переименование Македонии в Брюсселе 6 февраля состоялось торжественное подписание протокола о присоединении страны к НАТО, что стало возможным после улаживания спора о названии с членом альянса Грецией.

Афины опасались, что название "Македония" может повлечь за собой территориальные претензии в отношении одноименного греческого региона, и настаивали на изменении названия страны-соседа.

Напомним, парламент Греции во время заседания 25 января ратифицировал соглашение об изменении названия Македонии.

11 января парламент Македонии принял поправки к конституции, которые позволяют провести переименование страны.