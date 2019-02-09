Греція ратифікувала протокол про вступ Македонії до НАТО

Фото: прапор Греції (pixabay.com/caesar15a)

У результаті поіменного голосування "за" проголосували 153 депутати з 294

Грецький парламент у п'ятницю, 8 лютого, проголосував за ратифікацію протоколу про вступ Республіки Північної Македонії до Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грецьке видання Kathimerini.

У результаті поіменного голосування "за" висловилися 153 депутатів із 294, проти ратифікації проголосували 140, один депутат утримався.

6 лютого посли 29 держав НАТО та Македонії підписали в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі протокол про вступ країни в організацію. Протокол був підписаний у присутності генсека НАТО Єнса Столтенберга і глави МЗС Македонії Ніколи Димитрова.

Нагадаємо, в день підписання протоколу, який відкриває Македонії дорогу до вступу в НАТО, генсек альянсу Єнс Столтенберг звинуватив Росію у спробах вплинути на процес прийому балканських країн до НАТО.

"Росія намагається втрутитися в політичні процеси в суверенних країнах. Я вважаю це не правильно", - заявив Столтенберг.