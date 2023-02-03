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Махинации в "Укртатнафта". Главному бухгалтеру объявили подозрение

Фото: СБУ объявила подозрение главному бухгалтеру "Укртатнафты" (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Главному бухгалтеру "Укртатнафты" объявили подозрение по делу о махинациях и присвоении 40 млрд гривен бывшим менеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители разоблачили главного бухгалтера, которая скрывалась в Ужгородском районе Закарпатья. Участнице схемы объявили подозрение.

Фото: СБУ объявила подозрение главному бухгалтеру "Укртатнафты" (ssu.gov.ua)

Установлено, что "Укртатнафта" производила и продавало топливо через сеть АЗС без уплаты акцизного налога, хотя он входил в цену. Задолженность по уплате акциза по данному эпизоду составляет 605 млн гривен.

В рамках следствия установлено, что менеджмент "Укрнафты" и "Укртатнафты" присвоил около 40 млрд гривен. Преступные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.

В частности, в Днепре было найдено помещение, где хранилась скрытая бухгалтерия одной из компаний. Также обнаружены документы связанных предприятий, печати и т.п.

Служба безопасности и Бюро экономической безопасности отмечают, что следствие продолжается. Зафиксировано 10 эпизодов преступной деятельности.

Напомним, недавно в рамках дела о махинациях в "Укрнафте" и "Укртатнафте" СБУ провела обыски у олигарха Игоря Коломойского.

Позже СБУ объявила подозрение топ-менеджменту "Укртатнафты" по делу о присвоении 40 млрд гривен.

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