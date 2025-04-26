Магучих торжествовала в Китае с 20-й победой на Бриллиантовой лиге

Китайский Сямэнь открыл программу нового сезона крупнейших коммерческих соревнований по легкой атлетике.

Главной претенденткой на победу в секторе для прыжков в высоту сразу была титулованная украинка Ярослава Магучих. Ее соперницами стали австралийки Никола Олислагерс и Элеанор Паттерсон, которые получили золотые и серебряные медали на чемпионате мира-2025 в помещении. В итоге, именно эта тройка разыграла награды.

Победа Магучих

Ярослава Магучих обеспечила победу на высоте 1,97 м, став единственной, кто покорил эту планку. Второе место заняла Элеанор Паттерсон, а третье - Никола Олислагерс: обе показали результат 1,94 м, однако Паттерсон хватило меньшего количества попыток.

Для Магучих это был первый официальный старт в летней части сезона.

По данным НОК, легкоатлетка осталась в секторе и попыталась взять высоту 2,03 м, однако все попытки были неудачными.

Юбилейный трофей на этапах Бриллиантовой лиги

Эта победа стала юбилейной для Ярославы - 20-й в карьере на этапах Бриллиантовой лиги. Свою первую победу на соревнованиях этого уровня украинка одержала еще в мае 2019 года.

Заметим, что новый соревновательный год Бриллиантовой лиги будет насчитывать 15 международных стартов, включая финал серии в конце августа.

3 мая китайский Шанхай примет второй этап, где будут соревноваться две украинки - Ярослава Магучих и Юлия Левченко, которая в Сямэне остановилась в шаге от награды.