Дерби для Зинченко, Формула-1 на Каспии и Цыганков против лидера: анонс выходных в спорте

Маккурт – Коллинз

14 сентября, 19:30, Лондон, "Уэмбли", трансляция на MEGOGO

Главным событием чемпионской серии Bellator в британской столице должен был стать бой-реванш англичанина Фабиана Эдвардса и американца Джонни Эблена. Однако поединок перенесли. Теперь пальма главного зрелища отошла к поединку в женском полулегком весе – Лия Маккурт (8-3) из Северной Ирландии попытается остановить непобежденную австралийку Сару Коллинз (5 побед).

Мемориал Ван Дамма

14 сентября, 21:00, Брюссель, Стадион короля Бодуэна, телетрансляция на Setanta Sports+

Если в пятницу украинцы поболеют за Ярославу Магучих и Ирину Геращенко в прыжках в высоту, то во второй день суперфинала сезона-2024 Бриллиантовой лиги будут следить за двумя дисциплинами. Коллега по амплуа олимпийских призеров-соотечественниц Олег Дорощук попал в старты на отказе других. Зато Артур Фельфнер будет дебютировать на этом уровне в метании копья после расширения квоты.

Фото: Темная лошадка прыжков в высоту среди мужчин Олег Дорощук (Getty Images)

Гран-при Азербайджана

15 сентября, 14:00, Баку, Городское кольцо Баку, телетрансляция на Setanta Sports+

После сенсации в Монце Королева автоспорта приехала в Баку. Там на улочках старого города Макс Ферстаппен попытается отыскать победный путь. Пилот "Ред Булла", конечно, может быть доволен триумфом Шарля Леклера ("Феррари") в противовес гонщику "Макларена" Ландо Норрису в Италии. Впрочем, вот уже 6 гран-при подряд выигрывают разные пилоты, кроме действующего чемпиона мира.

"Тоттенхэм" – "Арсенал"

15 сентября, 16:00, Лондон, "Тоттенхэм Стэдиум", телетрансляция на Setanta Sports

Главным событием чемпионата Англии после паузы станет Дерби Северного Лондона. "Тоттенхэм" с полным разнообразием результатов в первых трех турах примет "Арсенал". Команда Микеля Артеты будет гостить в статусе фаворита. "Канониры" потеряли очки с "Брайтоном", но с мидлендцами ("Астон Вилла", "Вулверхэмптон") разобрались довольно уверенно. Но тяжелая травма Мартина Эдегора совершенно неуместна.

Фото: Александр Зинченко получит возможность сыграть в центре поля из-за травмы Мартина Эдегора (premierleague.com)

"Жирона" – "Барселона"

15 сентября, 17:15, Жирона, "Монтиливи", трансляция на MEGOGO

Виктор Цыганков и компания попытаются остановить локомотив Ханси Флика. Немецкий тренер во главе "Барсы" стартовал с четырех побед и стал единоличным лидером Ла Лиги. Тем не менее, на этом этапе сезона радоваться первому месту рано. К примеру, "Жирона" сыграла против более сильных коллективов, а взяла всего на 5 очков меньше. Команда Мичела еще будет удивлять обозревателей. Почему бы не начать в воскресенье?..