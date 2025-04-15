Магучих возвращается: олимпийская чемпионка возобновила тренировки перед стартом Бриллиантовой лиги

Последний раз олимпийская чемпионка соревновалась на чемпионате мира в помещениях в китайском Нанкине. Там она стала бронзовым призером, уступив австралийкам Николе Олислагерс и Элеанор Паттерсон. В Китае Магучих выступала с травмой ноги, поэтому понадобилось время на восстановление.

Спортсменка вернулась к активным прыжковым тренировкам, видео с которых обнародовала на своей странице в соцсети.

"Первая прыжковая тренировка после чемпионата мира в Китае. Восстановление завершилось, время возвращаться на большие арены и уже через несколько недель это произойдет", - написала она.

Магучих не уточнила где и когда будет соревноваться в следующий раз. Однако, вероятно, речь идет о Бриллиантовой лиге, сезон которой стартует 26 апреля в китайском Сямэне. В программе этапа будут прыжки в высоту. Однако состав участников турнира пока неизвестен.

Ярослава Магучих в сезоне-2025

Первый старт Магучих в 2025 году состоялся 6 февраля на соревновании UdinJump Development в итальянском Удине. Украинка легко победила благодаря всего двум прыжкам. Победный результат - 1,94 м.

После этого спортсменка приняла участие в этапе Континентального тура в помещении в словацкой Банска-Бистрице (18 февраля). Она стала чемпионкой соревнований, установив попутно новый рекорд сезона в мире - 2,01.

Затем, 9 марта Магучих в третий раз подряд выиграла чемпионат Европы в помещении. В нидерландском Апелдорне украинка триумфовала с результатом - 1,99.

23 марта на чемпионате мира в помещениях в Нанкине Магучих прервала серию из 10 подряд побед на международных стартах. Она взяла "бронзу", показав результат - 1,95 м, он стал худшим для украинки с февраля 2023 года.

Отметим, что за время отсутствия Магучих ее рекорд сезона повторила Олислагерс. Австралийка прыгнула на 2,01 м на национальном первенстве в Перте.