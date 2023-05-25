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Украинка Ляхова выиграла первый легкоатлетический старт сезона-2023

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Савона, Четверг 25 мая 2023 12:59
Украинка Ляхова выиграла первый легкоатлетический старт сезона-2023 Фото: Ольга Ляхова удачно начала сезон (azsportsimages.com)
Автор: Антон Федорцив

Победой украинской легкоатлетки Ольги Ляховой в итальянской Савоне завершилось соревнование среди бегунов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

31-летняя спортсменка торжествовала на дистанции 800 метров. Она выиграла первый турнир в рамках Континентального тура World Athletics.

Ляхова победила с итоговым результатом 2:01,79 минуты. До старта соревнований главными конкурентками украинки считались данка Аннемари Ниссен и хозяйка турнира Серена Трояни. Но на финише в тройку призеров попала только уроженка Рубежного.

Зато дополнили Ляхову на подиуме представительница Польши Топольницка и эфиопка Алем. В прошлом году этап в Савоне тоже завершился победой украинской легкоатлетки. Ляхова тогда показала получше время – 2:01,58.

Citta' Di Savona, бег на 800 м, женщины:

  1. Ольга Ляхова – 2:01,79
  2. Адрианна Топольницка – 2:01,90
  3. Ксанет Алем – 2:02,26

К слову, украинка Ястремская преодолела второй раунд квалификации French Open-2023.

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