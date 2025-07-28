Магнитные бури в конце июля: когда может ухудшиться самочувствие и как уберечь здоровье

Прогноз магнитных бурь

По данным космической обсерватории NOAA, магнитные бури накроют Землю с 28 июля по 1 августа. Наиболее интенсивное воздействие ожидается в следующие дни:

28 июля, понедельник - буря уровня G1 (умеренная)

29 июля, вторник - буря уровня G2 (сильная)

30 июля, среда - буря уровня G1 (умеренная)

31 июля - 1 августа - умеренные геомагнитные возмущения, возможны локальные вспышки

Пик активности придется на 29 июля, именно в этот день возможны проблемы с концентрацией, давлением и сном.

Что такое магнитная буря

Геомагнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце и выбросов корональной массы (CME). Во время таких вспышек в пространство выбрасывается большое количество заряженных частиц.

Когда эти заряженные частицы достигают Земли - они нарушают магнитное поле. По международной шкале NOAA, если K-индекс превышает 5 (G2), это уже красный уровень бури, способный повлиять на самочувствие.

Как бури влияют на человека

Геомагнитные колебания могут влиять как на физическое, так и на эмоциональное состояние. Особенно чувствительны к ним:

люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями

те, кто имеет хронические головные боли или мигрени

люди пожилого возраста

дети и подростки в период гормональных изменений

беременные женщины

Самые распространенные симптомы:

Головная боль

Мигрень

Головокружение

Повышенное давление

Слабость

плохой сон

Раздражительность и эмоциональные перепады

Тревожность

Ощущение усталости

Ухудшение концентрации

Что поможет облегчить самочувствие

Полностью защититься от магнитных бурь невозможно, тем более, что они влияют на многие процессы. Но есть возможность уменьшить их негативное влияние на организм человека. Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, стоит:

не нагружать себя физически и эмоционально

пить больше воды (не менее 1,5-2 л в день)

уменьшить количество кофеина и алкоголя

полноценно питаться

избегать переутомления

больше отдыхать и спать не менее 7 часов

уменьшить экранное время в вечерние часы

заниматься легкими физическими упражнениями: прогулки, растяжка

проветривать помещение, даже если на улице жара

Когда обращаться к врачу

Если симптомы не проходят или ухудшаются (например, давление прыгает или появляется боль в сердце) - обязательно обратитесь к терапевту или кардиологу. Магнитные бури могут стать триггером для проблем, но не являются их причиной.