Магнитные бури в конце июля: когда может ухудшиться самочувствие и как уберечь здоровье

Магнитные бури в последние дни июля могут вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете. Ученые предупреждают, что в ближайшие дни геомагнитная ситуация будет напряженная, а колебания могут вызвать головные боли.
Что известно о магнитных бурях в период с 28 июля по 1 августа и как защитить свое здоровье, рассказывает РБК-Украина.
По данным космической обсерватории NOAA, магнитные бури накроют Землю с 28 июля по 1 августа. Наиболее интенсивное воздействие ожидается в следующие дни:
28 июля, понедельник - буря уровня G1 (умеренная)
29 июля, вторник - буря уровня G2 (сильная)
30 июля, среда - буря уровня G1 (умеренная)
31 июля - 1 августа - умеренные геомагнитные возмущения, возможны локальные вспышки
Пик активности придется на 29 июля, именно в этот день возможны проблемы с концентрацией, давлением и сном.
Геомагнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце и выбросов корональной массы (CME). Во время таких вспышек в пространство выбрасывается большое количество заряженных частиц.
Когда эти заряженные частицы достигают Земли - они нарушают магнитное поле. По международной шкале NOAA, если K-индекс превышает 5 (G2), это уже красный уровень бури, способный повлиять на самочувствие.
Геомагнитные колебания могут влиять как на физическое, так и на эмоциональное состояние. Особенно чувствительны к ним:
Самые распространенные симптомы:
Полностью защититься от магнитных бурь невозможно, тем более, что они влияют на многие процессы. Но есть возможность уменьшить их негативное влияние на организм человека. Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, стоит:
Если симптомы не проходят или ухудшаются (например, давление прыгает или появляется боль в сердце) - обязательно обратитесь к терапевту или кардиологу. Магнитные бури могут стать триггером для проблем, но не являются их причиной.
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При написании материала были использованы источники: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA).