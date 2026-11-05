ua en ru
Чт, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

На магистральном газопроводе в Кузбассе начался сильный пожар (видео)

17:54 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
На магистральном газопроводе в Кузбассе начался сильный пожар (видео) Фото: пожар на газопроводе (скрин с видео)
Додати як бажане джерело в Google

Разгерметизация и пожар произошли на магистральном газопроводе вблизи населенного пункта Топки на Кузбассе. Это повлияло на работу стратегического химзавода "Азот".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Кемеровской области Ильи Середюка в Telegram.

Пожар на газопроводе

На магистральном газопроводе в Топкинском муниципальном округе произошла разгерметизация, начался пожар. Сейчас пламя уже погасили, говорит Середюк.

По его словам, отключения газа частным потребителям не планируется. Системы отопления будут работать в штатном режиме.

Работа "Азота"

Губернатор добавил, что была ограничена подача газа на кемеровский химический завод "Азот". Ситуация якобы "под контролем" и "угроз безопасности нет".

КАТ "Азот" - один из крупнейших химических комбинатов России, находится в Кемерово. Предприятие является ведущим производителем аммиачной селитры и азотной кислоты - базового сырья, необходимого для заводов ВПК при производстве широкого спектра промышленных и военных взрывчатых веществ.

Кемеровский "Азот" находится под международными санкциями.

Ранее РБК-Украина писало, что в декабре 2025 года в Волгоградской области России произошло загадочное "проседание грунта", в результате которого вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия - Центр".

Кроме того, в августе прошлого года на территории Волгоградской области РФвышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия-Центр". Это произошло после взрывов в районе села Динамовское.

Также 9 сентября в Пензе серия взрывов вывела из строя магистральный нефтепровод и региональный газопровод.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Пожар Газ
Новости
Почему в Киеве сложнее всего со светом, а электротранспорт - "первая жертва": объяснение Харченко
Почему в Киеве сложнее всего со светом, а электротранспорт - "первая жертва": объяснение Харченко
Аналитика
Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так
Мария Волощукредактор РБК-Украина Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так