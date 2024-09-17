Магистерские стипендии Chevening для украинцев в Великобритании: как подать заявку

Участники программы смогут не только учиться по избранным специальностям, но и расширять свои профессиональные сети и погрузиться в британскую культуру.

Претендовать на стипендию могут граждане Украины, которые:

имеют диплом бакалавра,

минимум 2 года опыта работы (эквивалент 2 800 часов),

демонстрируют лидерские качества.

Стипендия покрывает стоимость обучения, ежемесячные расходы, билеты в Великобританию и обратно, а также оформление визы и другие расходы, связанные с участием в программе.

Чтобы подать заявку, необходимо:

заполнить онлайн-форму, в которой нужно указать избранные магистерские программы, карьерные планы, а также рассказать о своих лидерских качествах,

параллельно с заявкой на стипендию нужно подать документы на три магистерских программы.

Последний день подачи заявок – 5 ноября в 15:00 по киевскому времени.

Важно отметить, что необходимо также пройти собеседование и предоставить 2 рекомендательных письма от представителей академической или профессиональной сферы, если независимая комиссия выберет вашу онлайн-заявку.

До 11 июля 2025 г. будущий студент или студентка должен получить подтверждение о поступлении на одну из программ.

Сообщается, что участники отбора будут получать уведомления о результатах каждого этапа отбора по своему электронному адресу, который необходимо указать в заявке.

Важно знать о том, что размер стипендии будет зависеть от того, хочет кандидат учиться в Лондоне или за его пределами. Ее размер может каждый год пересматриваться.

После окончания учебы украинские студенты должны вернуться на Родину минимум на два года.

Великобритания продолжает активно поддерживать украинских студентов, пострадавших от войны, предоставляя стипендии, льготы и гранты для обучения в британских университетах. Дополнительно предоставляются консультации и поддержка в процессе поступления и адаптации к новым условиям обучения.