Украинские школьники за рубежом: где лучше учиться и как засчитывают оценки

Из-за войны и постоянных обстрелов многие семьи уехали из Украины и дети вынуждены учиться в школах, находясь за границей. При этом родители должны определиться, какую форму обучения лучше подобрать для детей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на портал "Образовательного омбудсмена Украины" .

Сколько украинских школьников учатся за границей

С 24 февраля 2022 года по 16 июля 2024 года 856 747 украинских учеников были интегрированы в школьные системы стран Европейского Союза. Кроме них есть еще ученики, которые учатся за пределами ЕС.

В декабре 2023 года Служба образовательного омбудсмена проанализировала количество детей школьного возраста, которые могут находиться за границей. На основе доступных данных был сделан вывод, что на декабрь 2023 года за рубежом может находиться более миллиона таких детей.

Сейчас важно, чтобы все эти дети продолжали поддерживать связь с Украиной и получали украинское образование.

Как выбрать, где будут учиться дети

В Офисе образовательного омбудсмена отмечают, что согласно статье 55 Закона Украины "Об образовании", родители имеют право выбирать учебное заведение, образовательную программу, а также форму и вид получения образования для своих детей.

Согласно приказу МОН от 08.09.2020 № 1115 "Некоторые вопросы организации дистанционного обучения", дистанционное обучение обеспечивает право каждого на качественное и доступное образование, учитывая их способности, интересы, потребности, мотивацию и возможности, независимо от возраста, места жительства, состояния здоровья инвалидности, социального или имущественного статуса, или других факторов, которые могут исключать возможность посещения учебных заведений.

Образование по дистанционной форме предоставляется по желанию учащихся и их родителей. Родители ответственны за создание надлежащих и безопасных условий для обучения, воспитания и развития ребенка, получающего образование дистанционно (пункт 2 раздела 2 Положения о дистанционной форме получения полного общего среднего образования). Если в вашей школе нет дистанционных классов, обратитесь к директору или управлению образования. Они подскажут, где такие классы есть.

Дистанционное обучение с изучением предметов украиноведческого компонента

В дистанционных классах с украиноведческим компонентом учащиеся будут изучать только предметы, относящиеся к украиноведческому компоненту. Образовательный процесс для учащихся организуется по типовой образовательной программе (приказ МОН от 18.08.2023 № 1014). Обучающая нагрузка составляет от шести часов в неделю для начальной школы до восьми часов для старшей школы.

Общеобразовательные учреждения будут засчитывать оценки по предметам, общим для зарубежных и украинских школ.

Перечень учебных заведений, где будут создаваться классы (группы) для изучения украиноведческого компонента, определяется органами управления образованием.

Семейная форма обучения

Семейная (домашняя) форма обучения - это индивидуальная форма обучения, которую родители (законные представители) организуют самостоятельно в домашних условиях (приказ МОН от 12.01.2016 № 8 "Об утверждении Положения об индивидуальной форме получения полного общего среднего образования").

Каждое учебное заведение должно обеспечивать семейную форму обучения по запросу родителей.

Экстернатная форма обучения

Экстернат предусматривает самостоятельное овладение образовательной программой учащимся в течение учебного года, а также прохождение годовой оценки и/или аттестации в заведении общего среднего образования.

Экстернатная форма обучения должна быть доступна в каждом учебном заведении по запросу родителей.

Зачет оценок

Министерство образования и науки Украины утвердило шкалу соотнесения систем оценивания разных стран с украинской 12-балльной системой, что позволяет учащимся, которые находятся за границей и учатся там, перезачислять полученные оценки. Учащиеся могут перезачислять оценки по предметам, общим для обеих стран, а предметы украиноведческого компонента изучать по модифицированным программам и проходить дистанционную оценку. Также они имеют возможность составить годовую оценку перед началом нового учебного года. Подробнее о шкале соотнесения можно узнать по ссылке.