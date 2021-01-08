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Магазини, транспорт, розваги: нові правила локдауна в Україні

Україна, П'ятниця 08 січня 2021 14:27
Магазини, транспорт, розваги: нові правила локдауна в Україні
Фото: локдаун в Україні почав діяти (freepik com lunail)
Автор: РБК-Україна

Січневий локдаун в Україні на відміну від весняного менш жорсткий, але також обмежує роботу деяких сфер. Детальніше про те, як країна буде жити найближчі 17 днів - в матеріалі РБК-Україна.

Транспорт

Однією з головних відмінностей зимового локдауна від весняного - робота транспорту. Цього разу її обмежувати не будуть. Траспортом можуть користуватися всі, а не за перепустками, як навесні. Однак, деякі правила все ж є. Так, перевозити дозволяється пасажирів лише в масках і згідно з кількістю посадочних місць.

Що стосується метро, ​​воно також продовжить працювати. Однак, Київський метрополітен вже попередив про можливі обмеження. У столичному метро не виключають, що можуть закривати деякі станції, в разі великого скупчення людей.

Окрім міського транспорту також не зупиняють залізничне і авіасполучення.

Магазини

На період локдауна не працюють ТРЦ і магазини одягу, однак продовжують працювати продуктові магазини. Крім того, Кабмін визначив групу товарів, якими можна торгувати безпосередньо на прилавках. Всі товари не зі списку також можна купити, але лише онлайн. До числа дозволених, крім продуктів, віднесли медпрепарати, товари для тварин, пресу, побутову хімію.

Розваги

Як і навесні, закриваються на 17 днів і ресторани, кафе, фітнес-клуби, кінотеатри, театри. Крім того, зокрема, в Києві закриваються всі новорічні локації, включаючи катки.

Відзначимо, страви з кафе і ресторанів доступні до замовлення, але лише онлайн або на винос.

Магазини, транспорт, розваги: нові правила локдауна в Україні

Освіта

На період локдауна школам, а також всім установам освіти рекомендується продовжити навчання дистанційно. Разом з тим, на відміну від весняного локдауна, в цей раз садки закривати не будуть.

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