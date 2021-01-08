Магазины, транспорт, развлечения: новые правила локдауна в Украине

Фото: локдаун в Украине начал действовать (freepik com lunail)

Январский локдаун в Украине в отличие от весеннего менее жесткий, но также ограничивает работу некоторых сфер. Подробнее о том, как страна будет жить ближайшие 17 дней - в материале РБК-Украина.

Транспорт

Одним из главных отличий зимнего локдауна от весеннего - работа транспорта. В этот раз ее ограничивать не будут. Траспортом могут пользоваться все, а не по пропускам, как весной. Однако, некоторые правила все же есть. Так, перевозить разрешается пассажиров лишь в масках и согласно числу посадочных мест.

Что касается метро, оно также продолжит работать. Однако, Киевский метрополитен уже предупредил о возможных ограничениях. В столичном метро не исключают, что могут закрывать некоторые станции, в случае большого скопления людей.

Кроме городского транспорта также не останавливают ж/д и авиасообщение.

Магазины

На период локдауна не работают ТРЦ и магазины одежды, однако продолжают работать продуктовые магазины. Кроме того, Кабмин определил группу товаров, которыми можно торговать непосредственно на прилавках. Все товары не из списка также можно купить, но лишь онлайн. К числу разрешенных, кроме продуктов, отнесли медпрепараты, товары для животных, прессу, бытовую химию.

Развлечения

Как и весной, закрываются на 17 дней и рестораны, кафе, фитнес-клубы, кинотеатры, театры. Кроме того, в частности, в Киеве закрываются все новогодние локации, включая катки.

Отметим, блюда из кафе и ресторанов доступны к заказу, но лишь онлайн или на вынос.

Образование

На период локдауна школам, а также всем учреждениям образования рекомендуется продолжить обучение дистанционно. Вместе с тем, в отличие от весеннего локдауна, в этот раз садики закрывать не будут.